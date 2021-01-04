Bu yıl AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

Eğitimine açıktan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren Açık Lise AÖL sınav sonuçları hakkında sorgulamalar başladı. Online olarak gerçekleştirilen ve üç oturum halinde tamamlanan sınavın sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan AÖL sınav sonuçları 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak…
Yapılan açıklamaya göre, MEB AÖL sınavları 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak sonuçlar ise 4 Ocak 2021'de açıklanacak.
Açık Öğretim Lisesi için 3 oturum, Açık Öğretim Ortaokulu içinse 2 oturumda tamamlanacak olan AÖL sınavları için süre, öğrencinin katılacağı ders sayısı ile sınav süresinin çarpımı ile bulunacak. Adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden oluşan testleri tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.