Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Bu yıl AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

Bu yıl ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise ne zaman açıklanır?

26-27 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Lise merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Üç oturum halinde gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 07:06 Son Güncelleme: 4.1.2021 07:06 ABONE OL
Bu yıl AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

Eğitimine açıktan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren Açık Lise AÖL sınav sonuçları hakkında sorgulamalar başladı. Online olarak gerçekleştirilen ve üç oturum halinde tamamlanan sınavın sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

MEB İLE AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan AÖL sınav sonuçları 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak…

Yapılan açıklamaya göre, MEB AÖL sınavları 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak sonuçlar ise 4 Ocak 2021'de açıklanacak.

Açık Öğretim Lisesi için 3 oturum, Açık Öğretim Ortaokulu içinse 2 oturumda tamamlanacak olan AÖL sınavları için süre, öğrencinin katılacağı ders sayısı ile sınav süresinin çarpımı ile bulunacak. Adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden oluşan testleri tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yıl AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA