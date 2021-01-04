Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli KYK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? 2020 KYK personel alımı başvuru şartları ve işlemler neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK Yurt Yönetimi için Türkiye'nin farklı şehirlerinde istihdam edilecek 500 personel alımı yapacak. 4 Ocak itibariyle resmi duyurunun yayınlanmasıyla birlikte KPSS puanı ile KYK memur alımı başvuru şartları da belli oldu. En az 60 KPSS puanı isteyen KYK, başvuru için gerekli belgeleri de adaylar için paylaştı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu memur alımı başvuru şartları neler ve başvurular hangi tarihler arasında alınacak?

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK personel alımı başvuru şartları ve detayları bu başlık altında yer almaktadır…