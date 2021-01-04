KPSS 2020/2 tercih başvuruları ne zaman bitecek? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020/2 tercihler için başvuru süreci devam ederken kılavuz da geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Adaylar tercihlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Peki; KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS TERCİH SONUÇLARI İLE 2020/2 TERCİHLERİ!

ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır…

Konu ile ilgili diğer detaylar ise şu şekilde;