MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Eğitimine açıktan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren Açık Lise AÖL sınav sonuçları hakkında sorgulamalar başladı. Online olarak gerçekleştirilen ve üç oturum halinde tamamlanan sınavın sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

MEB İLE AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan AÖL sınav sonuçları 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak…

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