Okullar ne zaman açılacak? Gözler yüz yüze eğitim açıklamasında!

Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulunmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle bilindiği üzere uzunca bir süredir uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrenci ve veli okulların hangi tarihlerde yüz yüze eğitime geçeceğini merak ediyor. Peki, 2021 Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ocak ayına gelinmesiyle beraber gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. Öğrenci ve veliler yüz yüze eğitim sürecinin başlayacağı tarih için "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama Bakan Selçuk'tan geldi…
TELAFİ SINAVLARI 4 OCAK'TAN SONRA...
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama geldi. Prof.Dr. İlhan yaptığı açıklamalarında; ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucunun yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını bildirdi.
İlhan, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarda yapılması öngörülen telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre daha yüz yüze eğitime ara verilerek sürecin çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan İlhan, alınan kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.
OKULA GELENLER DAHA KONTROLLÜ
İlhan, geçen eylül ve ekim aylarında bir süre yüz yüze eğitime başlandığını hatırlatarak, "O dönem okula gelen ile gelmeyen çocuklar kıyaslandığında, açıkçası okula gelenlerde çok ciddi bir enfeksiyon farkı görülmedi, hatta okula gelenlerde daha az enfeksiyon görüldüğü konusunda bilgiler söz konusu. Bunun da okula gelenlerin daha kontrollü olduğu, maske kullanıma özen gösterdiği, okula gelmeyenlerin ise parka ve dışarıda zaman geçirdiği, bulaşı yüksek olduğu yerlerde bulunduğu yönünde oldu." dedi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAMALI?
Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:
"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.
Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."
Hastalıktan korunmada maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına tam uyum sağlanmasının önemine işaret eden İlhan, velilerin de çocukları okula getirip giderken araba içinde dahi maske takması, okul sonrası hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan Bakan Selçuk'tan da geçtiğimiz gün yeni bir açıklama geldi.
BAKAN SELÇUK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk paylaşımında, koronavirüs pandemisinin sona ereceği ve sosyal mesafe olmadan eğitime devam edileceğini belirtip, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" dedi.