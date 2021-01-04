Okullarda Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? 3 haftalık 2021 yarıyıl tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?

Milyonlarca öğrenci Ocak ayının gelmesiyle beraber normal şartlarda 15 tatil olarak bilinen ancak bu sene üç hafta sürecek olan 2021 yarıyıl tarihi için bekleyişe geçti. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre ilkokul ortaokul ve liseler Ocak ayında belirlenen tarihte ara tatillerini gerçekleştirecek. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2021 yarıyıl tatili tarihi ve tüm detaylar…

2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim sürecine devam eden milyonlarca öğrenci öte yandan ilk dönemin sona erip ikinci dönemin başlayacağı tarihlerde üç haftalık eğitimlerine ara veriyor. Bu sene Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2021 yarıyıl tatili için 25 ocak 2021 işaret edildi…