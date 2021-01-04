Okullarda Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? 3 haftalık 2021 yarıyıl tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?

Milyonlarca öğrenci Ocak ayının gelmesiyle beraber normal şartlarda 15 tatil olarak bilinen ancak bu sene üç hafta sürecek olan 2021 yarıyıl tarihi için bekleyişe geçti. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre ilkokul ortaokul ve liseler Ocak ayında belirlenen tarihte ara tatillerini gerçekleştirecek. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2021 yarıyıl tatili tarihi ve tüm detaylar…
2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim sürecine devam eden milyonlarca öğrenci öte yandan ilk dönemin sona erip ikinci dönemin başlayacağı tarihlerde üç haftalık eğitimlerine ara veriyor. Bu sene Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2021 yarıyıl tatili için 25 ocak 2021 işaret edildi…
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.