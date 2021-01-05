MEB ile 2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri takvimi belli oldu mu? Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

Ocak ayına girmemizle beraber, Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi beklenen; ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağı önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Zira, Aralık ayının sonlarında düzenlenen ve yurt dışı öğrencilerinin katılım gösterdiği AÖL 1. dönem sınavları kafa karışıklığına neden olmuştu. Konuyla ilgili olarak MEB'den açıklama yapıldı. Peki, 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2021 AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? İşte, bazı bilgiler ve MEB'in açıklaması...