Dershaneler ve özel kurslar ne zaman açılacak? Dershaneler açıldı mı, yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

Milyonlarca öğrencinin eğitiminde büyük katkı sağlayan dershane ve özel kurslarda da uzaktan eğitim süreci devam ederken MEB tarafından yeni bir karar verildi. Yapılan açıklamada 81 ile gönderilen yazıda bazı özel eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime geçmesi için tarih verilirken konuya dair detaylar ise bugün binlerce kişinin gündeminde yerini alıyor. Peki, Dershaneler ve özel kurslar ne zaman açılacak? Dershaneler yüz yüze eğitime ne zaman geçiyor? İşte MEB'den son dakika açıklaması…
DERSHANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına tedbiren bir süredir okullarla beraber uzaktan eğitim veren özel eğitim kurumlarından bazıları için açılış müjdesi verildi. Bu kapsamda; çeşitli kursların 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren kısıtlamalar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçebileceği bildirildi…
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.
Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.
Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi.