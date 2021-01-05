Dershaneler ve özel kurslar ne zaman açılacak? Dershaneler açıldı mı, yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

Milyonlarca öğrencinin eğitiminde büyük katkı sağlayan dershane ve özel kurslarda da uzaktan eğitim süreci devam ederken MEB tarafından yeni bir karar verildi. Yapılan açıklamada 81 ile gönderilen yazıda bazı özel eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime geçmesi için tarih verilirken konuya dair detaylar ise bugün binlerce kişinin gündeminde yerini alıyor. Peki, Dershaneler ve özel kurslar ne zaman açılacak? Dershaneler yüz yüze eğitime ne zaman geçiyor? İşte MEB'den son dakika açıklaması…

DERSHANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına tedbiren bir süredir okullarla beraber uzaktan eğitim veren özel eğitim kurumlarından bazıları için açılış müjdesi verildi. Bu kapsamda; çeşitli kursların 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren kısıtlamalar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçebileceği bildirildi…