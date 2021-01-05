KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile atama tercih taban puanları: KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65 ve 70 puanlara nereye girilir?

Türkiye'de on binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandıktan sonra, 2021 yılında yapılacak personel alımları da adaylar için merak konusu oldu. KPSS 70 puan ile memur olup olamayacaklarını merak edenlerr, 'KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuya ilişkin ilk 'puan bazında alım açıklaması' ise İŞKUR'dan geldi. İŞKUR normal iş gücü talepleri için adayların KPSS sınavından en az 60 puan alması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı.

2021 KPSS 70 PUAN ALTI ALIM YAPAN YERLER

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili detaylar şöyle;