AÖL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Eğitimine açıktan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren Açık Lise AÖL sınav sonuçları hakkında sorgulamalar başladı. Online olarak gerçekleştirilen ve üç oturum halinde tamamlanan sınavın sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan AÖL sınav sonuçları 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak...
Yapılan açıklamaya göre, MEB AÖL sınavları 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak sonuçlar ise 4 Ocak 2021'de açıklanacak.
AÖL İLK KAYIT - KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
MEB DUYURDU:
"2020 / 2. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELİRLENEREK EN KISA SÜREDE PAYLAŞILACAKTIR.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ TÜM BİLDİRİMLER İÇİN WEB SİTEMİZİ TAKİP ETMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR"