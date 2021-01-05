MEB’ten AÖL kayıt yenileme tarihlerine ilişkin açıklama! AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖL kayıtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin en kısa sürede paylaşılacağı belirtilirken resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Peki; AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte MEB ile AÖL kayıtları hakkında son gelişmeler!
AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama şu şekilde;
AÖL KAYIT YENİLEMENE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından yapılan açıklamada, '2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!' denildi.
Daha önce yapılan açıklamada 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.