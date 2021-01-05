MEB’ten AÖL kayıt yenileme tarihlerine ilişkin açıklama! AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖL kayıtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin en kısa sürede paylaşılacağı belirtilirken resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Peki; AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte MEB ile AÖL kayıtları hakkında son gelişmeler!

AÖL KAYITLARI HAKKINDA MEB'TEN FLAŞ AÇIKLAMA!

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama şu şekilde;