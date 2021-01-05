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ÖSYM ile ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile tercihler nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından bazı kamu kurum ve kuruşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacak. 30 Aralık 2020 tarihinde başlayan başvurular ise 7 Ocak 2021 tarihinde son bulacak. Henüz başvuru işlemlerini yapmayan adaylar KPSS tercihlerine yönelik başvuruların detaylarını sorgularken, işlemlerini tamamlayanlar ise KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki; ÖSYM ile ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile tercihler nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 5.1.2021 14:40 ABONE OL
ÖSYM ile KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile tercihler nasıl yapılır?

Bir önceki tercihlerin 4 Ağustos'ta son bulması ve sonuçların 13 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından KPSS tercih sonuçları sorgulamaları hız kesmede sürüyor. Öte yandan 2020/2 tercihleri için başvuru süresi hala bitmedi. 7 Ocak 2021 tarihinde son bulacak olan tercihlerin ardından KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile tercihler nasıl yapılır? İşte KPSS tercihleri ve detayları…

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. KPSS tercih başvurularına ilişkin detaylar ise şu şekilde;

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza https://www.osym.gov.tr/TR,20771/kpss-20202-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html adresinden ulaşabilirsiniz.

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ÖSYM ile KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile tercihler nasıl yapılır?
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