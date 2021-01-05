ÖSYM ile KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile tercihler nasıl yapılır?

Bir önceki tercihlerin 4 Ağustos'ta son bulması ve sonuçların 13 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından KPSS tercih sonuçları sorgulamaları hız kesmede sürüyor. Öte yandan 2020/2 tercihleri için başvuru süresi hala bitmedi. 7 Ocak 2021 tarihinde son bulacak olan tercihlerin ardından KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile tercihler nasıl yapılır? İşte KPSS tercihleri ve detayları…

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. KPSS tercih başvurularına ilişkin detaylar ise şu şekilde;