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: ÖSYM 2021 sınav takvimi ile KPSS, DGS, YKS, ALES, TUS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Ocak ayı itibariyle öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle birçok sınav tarihi ertelenmiş veya iptal edilmişti. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kurumu tarafından sınav tarihleri duyurulacak. Yeni yılda yapılacak sınavlar, başvuru ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından hazırlanacak yeni takvimle birlikte şekillenecek. Peki ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM 2021 sınav takvimi ile KPSS, DGS, YKS, ALES, TUS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:45 ABONE OL
ÖSYM sınav takvimi: ÖSYM 2021 sınav takvimi ile KPSS, DGS, YKS, ALES, TUS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi son zamanlar epey araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak olan 2021 sınav takvimi ile adaylar hangi sınavların ne zaman gerçekleşeceğini öğrenebiliyor. Sınav tarihlerine göre çalışma programı belirleyen adaylar detaylı araştırmalar yapıyor. Peki ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM 2021 sınav takvimi ile KPSS, DGS, YKS, ALES, TUS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yıl içerisinde en çok merak edilen konulardan birisi 2021 ÖSYM sınav takvimi oldu. Gelecek sene uygulanması planlanan KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri 2021 ÖSYM takvimi ile belirlenecek. Henüz sınav tarihleri belli olmadı…

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Henüz konuya dair kurum tarafından bir açıklama bulunmazken yeni sınav takviminin Aralık - Ocak ayında belli olması bekleniyor.

ÖSYM SINAVLARI ERTELEMİŞTİ

Yapılan son açıklamada;

"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."

ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

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ÖSYM sınav takvimi: ÖSYM 2021 sınav takvimi ile KPSS, DGS, YKS, ALES, TUS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
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