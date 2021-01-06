AÖL 1. dönem sınav tarihleri takvimi belli oldu mu? MEB ile 2021 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

Ocak ayına girmemizle beraber, Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi beklenen; ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağı önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Zira, Aralık ayının sonlarında düzenlenen ve yurt dışı öğrencilerinin katılım gösterdiği AÖL 1. dönem sınavları kafa karışıklığına neden olmuştu. Konuyla ilgili olarak MEB'den açıklama yapıldı. Peki, 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2021 AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? İşte, bazı bilgiler ve MEB'in açıklaması...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi.
AÖL'den yapılan açıklamaya göre resmi kaynaklar haricinde bilgi belge paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. AÖL sınavlarının tarihleri resmi site üzerinden duyurulacak.
AÖL ONLİNE SINAVLARA KİMLER GİRDİ?
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan online sınavlara sadece Yurdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girdi.
SINAVA KİMLER GİRECEK?
Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder.
Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.
Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler online sınava katılamayacaklardır.
Sınav ücreti, AÖK kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dâhilinde olacaktır. Adaylar ayrıca bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir.