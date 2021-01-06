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sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi ne zaman, online mı?

sınav tarihleri yeniden gündeme geldi. 12-13 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleşen güz dönemi ara sınavlarının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. Sınav öncesi hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler, bir yandan da sınav takvimi öğrenmek istiyor. Kurumun internet sitesinde yer alan akademik takvim altında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri paylaşıldı. belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi ne zaman, online mı?

Giriş Tarihi: 6.1.2021 10:03 Son Güncelleme: 6.1.2021 10:03 ABONE OL
AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Açıktan üniversite bitirmek isteyen binlerce öğrenci güz dönemi online vize sınavlarının ardından sınav sonuçlarına kavuşmuştu. En son vize sınavlarını olan adaylar final sınav tarihleri için gözlerini kurumun resmi sitesine çevirdi. Açıköğretim Fakültesi iktisat ve İşletme güz dönemi final sınavlarının online olacağı biliniyor. AÖF sınav tarihleri belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 2021

AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde epey merak ediliyor. Gelen son duyuruyla birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınav takvimine göre, 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak…

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

AÖF sınav tarihleri ile ilgili duyuruda sınavların çevrimiçi olarak yapılacağı açıklandı.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;

  • Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020
  • Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021
  • Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021
  • Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021
  • Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021
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AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, online mı?
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