AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Açıktan üniversite bitirmek isteyen binlerce öğrenci güz dönemi online vize sınavlarının ardından sınav sonuçlarına kavuşmuştu. En son vize sınavlarını olan adaylar final sınav tarihleri için gözlerini kurumun resmi sitesine çevirdi. Açıköğretim Fakültesi iktisat ve İşletme güz dönemi final sınavlarının online olacağı biliniyor. AÖF sınav tarihleri belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 2021

AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde epey merak ediliyor. Gelen son duyuruyla birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınav takvimine göre, 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak…