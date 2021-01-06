AÖL kayıt yenileme ile ilgili tüm gelişmeler son günlerde epey araştırılıyor. Açık Lise aracılığıyla eğitimine devam eden on binlerce öğrenciyi ilgilendiren durum, MEB AÖL kılavuzu aracılığıyla da yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açık lise sınavları ertelenmişti. MEB tarafından yapılan son duyuruda 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır denildi. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021 Açıköğretim Lisesi AÖL (Açık Lise) kayıt ve yeni kayıt tarihleri ile ilgili tüm detaylar…
AÖL kayıt yenileme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. MEB akademik takvimine göre 4 Ocak'ta başlaması planlanan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemine dair açıklama geldi ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi…
MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır.Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!" denildi.
AÖL kayıt ve yeni kayıt yenileme işlemleri henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan Açık Lise kılavuzu ile AÖL kayıt yenileme tarihleri, ücreti gibi birçok bilgi öğrenilebiliyor. MEB tarafından yapılan açıklamada 2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır denildi. Konuya yönelik güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.