AÖL kayıt yenileme ile ilgili tüm gelişmeler son günlerde epey araştırılıyor. Açık Lise aracılığıyla eğitimine devam eden on binlerce öğrenciyi ilgilendiren durum, MEB AÖL kılavuzu aracılığıyla da yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açık lise sınavları ertelenmişti. MEB tarafından yapılan son duyuruda 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır denildi. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021 Açıköğretim Lisesi AÖL (Açık Lise) kayıt ve yeni kayıt tarihleri ile ilgili tüm detaylar…

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. MEB akademik takvimine göre 4 Ocak'ta başlaması planlanan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemine dair açıklama geldi ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi…