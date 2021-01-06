Ar-Ge’ye yatırım yüzde 44 arttı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2019 yılına ait Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Türkiye'deki toplam 189 üniversite, 4 ana kategoride 45 göstergede tek tek değerlendirildi. 2018'e göre üniversitelerde dikkate değer bir gelişme kaydedildi. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak Ar-Ge projeleri 2018'e göre yüzde 44 artarak 5 bin 770'ten 8 bin 362'ye yükseldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç da "Geçen yıl ilki yayımlanan raporlar ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu göstergeleri hedef alarak gelişme kaydeden üniversitelerimizin yöneticilerini tebrik etmek isterim" dedi. İşte üniversitelerin 2019 karneleri:Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 71 yıl içinde bin 250'den 8 bin 275'e, üniversitelerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 2 bin 222'den 3 bin 930'a, Teknokent veya TTO projelerine katılan öğrenci sayısı 13 bin 646'dan 24 bin 13'e yükseldi.Öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,05'ten 0,11'e yani iki katına ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,31'den 0,36'ya yükseldi.Yapılan yayınların niteliğini belirlemede önemli bir kriter olan en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 16 bin 256'dan 21 bin 690'a ulaştı.Akademik camia ve kamuoyunun yakından takip ettiği dünya sıralamalarına giren üniversite sayısı ise 24'ten 25'e çıktı.İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı 2018'de bin 219 iken 2019'da 2 bin 85'e çıktı. Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı bin 368'den bin 585'e, gelen öğrenci sayısı 5 bin 609'dan 6 bin 753'e ulaştı.Üniversiteler tarafından öğrenci başına yapılan ortalama harcama miktarı 12 bin 735 liradan 14 bin 20 liraya ve üniversite burslarından faydalanan öğrenci oranı yüzde 9,91'den yüzde 10,39'a çıktı.2018 yılında 2 bin 793 olan sosyal sorumluluk projesi sayısı 2019'da 3 bin 850'ye yükseldi. Üniversitelerin düzenledikleri mesleki kurslar ve sürekli eğitim merkezleri kariyer geliştirme eğitimleri sonucunda verdikleri sertifika sayısı 171 bin 681'den 291 bin 24'e, kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısı 2 bin 237'den 2 bin 738'e yükseldi.Faaliyet sayısı 2 bin 798'den 4 bin 336'ya, 'Engelsiz Üniversite Ödülü' sayısı 63'ten 199'a ulaştı.