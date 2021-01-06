Kızıltepe’de internet kafeler EBA destek noktalarına dönüştürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde koranavirüs Covid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı kapalı olan internet kafeler Belediye ve Kaymakamlık tarafından kiralanarak, EBA destek noktaları haline getirildi.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi örnek bir projeye imza atarak internet erişimimde sorun yaşayan ve evde yeterli imkanları olmayan öğrencilere EBA hizmeti vermeye başladı. Kızıltepe Belediyesi, Belediye bünyesindeki Turgut Özal Sağlık Yaşam Merkezi, Mezopotamya Hanımeli Sağlık Yaşam Merkezi ve Dikmen Hanımeli Kadın Merkezi'nde öğrencilerin uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için oluşturduğu EBA destek odaları projesine internet kafeleri de dahil etti. İlçede bulunan uygun internet kafeleri öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürdü. 9 EBA destek noktasında toplamda 125 bilgisayar ile uzaktan eğitim, yakından destek sağlanıyor.

Kızıltepe Kaymakamı / Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla hayata geçirilen proje hem öğrencileri hem de esnafı sevindirdi.

Kızıltepe Belediyesi tarafından Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde öğrencilerin faydalandığı EBA destek noktalarından her öğrenci oturduğu yere yakın olan internet kafede onlıne eğitimlerine katılabilecek. Uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrenciler için de büyük sevinç kaynağı olurken, Pandemi süreciyle birlikte uzun süredir sıkıntı yaşayan esnafa da katkı sunacak.

"KİRA VE FATURA GİDERLERİMİZE KATKI SUNACAK"

Proje kapsamındaki internet kafe sahibi Abdullah Türk (43), 10 yıldır internet kafe işlettiğini, pandemi nedeniyle ilk yasaklarda 4 ay şu an yürürlükte olan yasakta da yaklaşık 2 aydır kapalı olduklarını belirterek Belediyenin bu projesinden öğrencilerin de faydalanacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını kendilerine en azından kira ve fatura giderlerine katkı sunacağı için yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.

"RAHAT BİR ORTAM"

İnternet Kafede ders gören 11. Sınıf öğrencisi Yakup Türk, "Her gün okula gider gibi buraya gelerek derslerimi yapıp test çözeceğim. Evde dikkatim dağıldığı için burada kendimi daha rahat hissedip derslerime konsantre oluyorum." dedi.

"DERSLERİMİ OKUL ORTAMINDAYMIŞ GİBİ TAKİP EDEBİLECEĞİM"

17 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Hasan Irmak ise, evde 5 kardeş iki cep telefonundan ders görmeye çalıştıklarını, İnternet kafelerin eğitim noktasına dönüştürmesi sayesinde artık derslerini okul ortamındaymış gibi takip edebileceğini söyledi.

İnternet kafelerde öğrencilerin başında bulunan ve ihtiyaç durumunda kendilerine destek veren Bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Nuri Gün'de proje kapsamında gelen öğrencilere her türlü desteği vererek yardımcı olduklarını söyledi.

'UZAKTAN EĞİTİM YAKINDAN DESTEK'

Hayat geçirilen proje kapsamındaki EBA destek noktaları internet kafeleri ziyaret ederek öğrenciler ile görüşüp çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Kızıltepe Kaymakamı / Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Pandemi salgını nedeniyle kapalı olan İnternet kafeleri EBA destek noktaları olarak öğrencilerin hizmetine açtıklarını, 'Uzaktan Eğitim Yakından Destek' projesinin bu kapsamda bir ilk olduğunu söyledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam, burada yaptığı açıklamada, ilk etapta 9 birimde 125 Bilgisayar ile ilçemizdeki öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Tabi özellikle bu projeyi düşünürken bu çalışmayı yaparken özellikle evinde interneti olmayan imkanı olmayan öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmak bu konuda yardımcı olabilmek, hem de pandemiden kaynaklı işlerinde zorluk çeken işletmelerimize bir nebzede olsun can suyu verebilmek amacıyla yapılmış bir projedir. Şu anda çocuklarımızın yaş gruplarına göre sokağa çıkma kısıtlamasına uygun buraya gelip ücretsiz bir şekilde öğretmenlerimizin kontrolünde burada eğitim desteği alabiliyorlar. Özellikle ilçemizde gönüllü öğretmenlerimiz her internet kafede gönüllü olarak çocuklarımıza bu eğitimde yardımcı oluyorlar. İnşallah bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Kızıltepe Belediyesi, Kızıltepe Kaymakamlığı ve diğer birimler olarak çocuklarımızın sosyal mesafelerine dikkat ederek eğitime yönelik hizmetlerini sürdürecek. İmkanı olmayan çocuklarımıza daha da imkan oluşturarak İnşallah bu zor süreci hep birlikte el birliği içerisinde tamamlayacağız." diyen Çam emeği geçen çalışma arkadaşlarına ve gönüllü öğretmenlere teşekkür etti.

Üniversiteye hazırlanan veya üniversitede okuyan 20 yaş üstü gençlerin 10.00 – 13.00 saatleri arasında faydalandığı EBA destek noktası kafelerden 18 yaş altındaki öğrenciler ise 13.00 – 16.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

EBA destek noktalarına dönüştürülen internet kafelerde öğrencilerin ders saatleri süresince bir temizlik ve bir güvenlik görevlisi ile bir öğretmen görev almakta.