Ocak ayı LGS örnek soru soruları MEB ile yayımlandı! İşte 2021 LGS örnek soru kitapçığı!

Milyonlarca 8. Sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sınavı için geri sayım sürerken adaylar sınav hazırlık sürecinde LGS örnek soru kitapçığı üzerinden destek alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan kitapçığın ilki geçtiğimiz Aralık ayında erişime açılmıştı. Ocak ayı LGS örnek soru kitapçığında sözel ve sayısal olmak üzere toplamda 880 soru paylaşıldı. İşte 2021 Ocak ayına özel LGS örnek soru kitapçığı ve tüm detaylar…
LGS OCAK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI!
MEB resmi sitesi üzerinden erişime açılan LGS örnek soruları içerisinde Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alırken öte yandan yayımlanan kitapçıklarla beraber şu ana kadar toplam 880 soru adayların erişimine açıldı…
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketleri yayımlanıyor. Bu yıl sınava hazırlık için yapılan ikinci çalışmanın Ocak ayı örnek soruları sınava girecek öğrencilerimizin kullanımı için hazır.
LGS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor.
Bu yılki ilk örnek soru paketi, 2 Aralık 2020 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.
Böylelikle şu ana kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere toplam 880 örnek soru paylaşıldı.
Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.