Ocak ayı LGS örnek soru soruları MEB ile yayımlandı! İşte 2021 LGS örnek soru kitapçığı!

Milyonlarca 8. Sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sınavı için geri sayım sürerken adaylar sınav hazırlık sürecinde LGS örnek soru kitapçığı üzerinden destek alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan kitapçığın ilki geçtiğimiz Aralık ayında erişime açılmıştı. Ocak ayı LGS örnek soru kitapçığında sözel ve sayısal olmak üzere toplamda 880 soru paylaşıldı. İşte 2021 Ocak ayına özel LGS örnek soru kitapçığı ve tüm detaylar…

LGS OCAK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI!

MEB resmi sitesi üzerinden erişime açılan LGS örnek soruları içerisinde Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alırken öte yandan yayımlanan kitapçıklarla beraber şu ana kadar toplam 880 soru adayların erişimine açıldı…