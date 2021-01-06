Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bu sene 2021 Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlıyor?

ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bu sene 2021 Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlıyor?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde yer aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim sürecine devam ederken sömestr tatilinde üç haftalık ara tatile girmiş olacak. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak ayının sonlarına doğru öğrenciler tatile girecek. Peki ne zaman başlayacak? 2021 Yarıyıl (15 tatil) ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Giriş Tarihi: 6.1.2021 08:54 Son Güncelleme: 6.1.2021 08:56 ABONE OL
Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bu sene 2021 Yarıyıl 15 tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yarıyıl tatili ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı netlik kazandı. Salgın sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler sömestr tatili hakkında detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Peki Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 Yarıyıl (15 tatil) ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte tüm bilgiler…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte yarıyıl tatil tarihi merak ediliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul ortaokul ve liseler ocak ayında belirlenen tarihte ara tatillerini gerçekleştirecek. 2021 yarıyıl tatili için 25 Ocak 2021 tarihi işaret edildi…

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

MEB TAKVİMİ 2021

Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2021

Yarıyı tatili başlangıcı: 25 Ocak 2021

İkinci dönem başlangıcı: 15 Şubat 2021

ARKADAŞINA GÖNDER
Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bu sene 2021 Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA