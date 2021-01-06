Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bu sene 2021 Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yarıyıl tatili ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı netlik kazandı. Salgın sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler sömestr tatili hakkında detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Peki Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 Yarıyıl (15 tatil) ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte tüm bilgiler…
Yeni yılın başlamasıyla birlikte yarıyıl tatil tarihi merak ediliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul ortaokul ve liseler ocak ayında belirlenen tarihte ara tatillerini gerçekleştirecek. 2021 yarıyıl tatili için 25 Ocak 2021 tarihi işaret edildi…
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.
2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.
Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2021
Yarıyı tatili başlangıcı: 25 Ocak 2021
İkinci dönem başlangıcı: 15 Şubat 2021