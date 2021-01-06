Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bu sene 2021 Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yarıyıl tatili ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı netlik kazandı. Salgın sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler sömestr tatili hakkında detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Peki Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 Yarıyıl (15 tatil) ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte tüm bilgiler…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte yarıyıl tatil tarihi merak ediliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul ortaokul ve liseler ocak ayında belirlenen tarihte ara tatillerini gerçekleştirecek. 2021 yarıyıl tatili için 25 Ocak 2021 tarihi işaret edildi…