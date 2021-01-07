ALES sınav tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Akademik personel olabilmenin hayalini kuran bireyler ile yüksek lisans eğitimi için gerekli puanı almak isteyen on binlerce aday ALES 2 sınavı büyük önem taşıyor. Başvurularını Ekim ayında tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nın (ALES) 2 sınav tarihine odaklanmış durumda. Peki ALES ne zaman? ÖSYM ile ALES/2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ALES NE ZAMAN?

Eğitim hayatına devam eden öğrenciler ALES/2 sınavını heyecanla bekliyor. Gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. ÖSYM'den henüz ALES sınav tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi…