AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi yayınlandı! 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Açıktan üniversite bitirmek isteyen binlerce öğrenci güz dönemi online vize sınavlarının ardından sınav sonuçlarına kavuşmuştu. En son vize sınavlarını olan adaylar final sınav tarihleri için gözlerini kurumun resmi sitesine çevirdi. Açıköğretim Fakültesi iktisat ve İşletme güz dönemi final sınavlarının online olacağı biliniyor. AÖF sınav tarihleri belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, online mı?
AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde epey merak ediliyor. Gelen son duyuruyla birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınav takvimine göre, 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak…
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.
Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."
Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.
AÖF sınav tarihleri ile ilgili duyuruda sınavların çevrimiçi olarak yapılacağı açıklandı.
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;