500 KYK personel alımı/memur alımı kontenjanları ve başvuru tarihleri! GSB KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

4 Ocak 2021 tarihinde başlayan "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" elektronik ortamda doldurulacaktır. 20 Ocak 2021 tarihinde son bulacak olan başvuruların şartları da netlik kazandı. Öte yandan KYK memur alımı kontenjanları da belli oldu. Peki; GSB KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 500 KYK personel alımı/memur alımı kontenjanları ve başvuru tarihleri!

KYK MEMUR ALIMI/PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJAN BİLGİSİ!

63 ilde 500 personel alımı gerçekleştirecek olan KYK 500 memur alımı başvuru şartları ise şu şekilde olacak;

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ