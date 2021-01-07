KPSS 55, 60, 65, 70 puan altı alım yapan yerler nereler? İşte KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile atama tercih taban puanları!

Türkiye'de on binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS sonuçları geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce aday 55, 60, 65, 70 KPSS puanı ile atama yapan yerler merak konusu oldu. Konuya ilişkin ilk açıklama İŞKUR'dan gelmişti. İŞKUR, normal iş gücü talepleri için adayların KPSS sınavından en az 60 puan alması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Peki, KPSS 50, 55, 60, 65 ve 70 puanla nereye girilir? İşte KPSS ortaöğretim 60 ve 70 puan altı memur alımı yapan yerler!

KPSS 55, 60, 65 ve 70 PUANLA ALIM YAPAN YERLER

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili detaylar şöyle;