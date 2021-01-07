Okullarda yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, karneler ne zaman verilecek? 3 Haftalık yarıyıl tatili (15 tatil) için tarih belli oldu!

İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri 3 haftalık yarıyıl tatili için geri sayıma başlarken bu sene sömestr adıyla da bilinen eğitim arasının geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 15 gün yerine toplamda üç hafta boyunca uygulanacağı MEB takvimi ile duyurulmuştu. Bu kapsamda binlerce kişi detayları merak ediyor. Peki, 15 Tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? Okullar 3 haftalık yarıyıl tatiline ne zaman ayın kaçında girecek?

2021 YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim süreci devam ederken öte yandan Ocak ayında belirlenen tarihte başlayacak olan yarıyıl tatili bu süreçte gündemdeki yerini aldı. MEB tarafından yapılan açıklamada 25 Ocak tarihi işaret edilmişti…