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Okullarda ne zaman başlayacak, karneler ne zaman verilecek? 3 Haftalık yarıyıl tatili (15 tatil) için tarih belli oldu!

Yayımlanan takvimi ile beraber bu sene 3 hafta gerçekleşecek (15 tatil) tarihleri de duyurulmuştu. Ocak ayına gelinmesiyle beraber binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yerini alan ara tatilin ardından yüz yüze eğitime geçileceği iddiaları bulunurken bu duruma salgının seyrine göre karar verileceği tarafınca ifade edilmişti. Peki, Yarıyıl tatili adıyla da bilinen sömestr (15 tatil) ne zaman başlıyor? Okullarda 3 haftalık yarıyıl tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 08:22 ABONE OL
Okullarda yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, karneler ne zaman verilecek? 3 Haftalık yarıyıl tatili 15 tatil için tarih belli oldu!

İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri 3 haftalık yarıyıl tatili için geri sayıma başlarken bu sene sömestr adıyla da bilinen eğitim arasının geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 15 gün yerine toplamda üç hafta boyunca uygulanacağı MEB takvimi ile duyurulmuştu. Bu kapsamda binlerce kişi detayları merak ediyor. Peki, 15 Tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? Okullar 3 haftalık yarıyıl tatiline ne zaman ayın kaçında girecek?

2021 YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim süreci devam ederken öte yandan Ocak ayında belirlenen tarihte başlayacak olan yarıyıl tatili bu süreçte gündemdeki yerini aldı. MEB tarafından yapılan açıklamada 25 Ocak tarihi işaret edilmişti…

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, kaç gün sürecek ne zaman başlayacak ve bitecek? Bu yıl 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

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Okullarda yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, karneler ne zaman verilecek? 3 Haftalık yarıyıl tatili (15 tatil) için tarih belli oldu!
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