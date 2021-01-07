ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS, DGS, YKS, ALES, TUS, YÖKDİL ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

ÖSYM sınav takvimi son zamanlar epey araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak olan 2021 sınav takvimi ile adaylar hangi sınavların ne zaman gerçekleşeceğini öğrenebiliyor. Sınav tarihlerine göre çalışma programı belirleyen adaylar detaylı araştırmalar yapıyor. Peki ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM 2021 sınav takvimi ile KPSS, DGS, YKS, ALES, TUS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Yıl içerisinde en çok merak edilen konulardan birisi 2021 ÖSYM sınav takvimi oldu. Gelecek sene uygulanması planlanan KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri 2021 ÖSYM takvimi ile belirlenecek. Henüz sınav tarihleri belli olmadı…
Henüz konuya dair kurum tarafından bir açıklama bulunmazken yeni sınav takviminin Aralık - Ocak ayında belli olması bekleniyor.
Yapılan son açıklamada;
"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."
ifadeleri kullanılmıştı.
Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.