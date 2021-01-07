Özel eğitim kurumları ve dershaneler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ile son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda yüz yüze eğitim için tarih verildi. Yazıda ayrıca yüz yüze eğitim kararının uygulanmasında belli şartların göz önüne alınması istenince detaylar merak edildi. Peki Özel eğitim kurumları ve dershaneler ne zaman açılacak? MEB ile 2021 Dershaneler açıldı mı?
Özel eğitim kurumları ve dershanelerin açılış tarihi son günlerde gündemden düşmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; dershaneler ve bazı özel eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime geçiş kararı verildi. Bu kapsamda; özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına tedbiren bir süredir okullarla beraber uzaktan eğitim veren özel eğitim kurumlarından bazıları için açılış müjdesi verildi. Bu kapsamda; çeşitli kursların 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren kısıtlamalar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçebileceği bildirildi…
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.
Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.
Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi.