Özel eğitim kurumları ve dershaneler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ile son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda yüz yüze eğitim için tarih verildi. Yazıda ayrıca yüz yüze eğitim kararının uygulanmasında belli şartların göz önüne alınması istenince detaylar merak edildi. Peki Özel eğitim kurumları ve dershaneler ne zaman açılacak? MEB ile 2021 Dershaneler açıldı mı?

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VE DERSHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Özel eğitim kurumları ve dershanelerin açılış tarihi son günlerde gündemden düşmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; dershaneler ve bazı özel eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime geçiş kararı verildi. Bu kapsamda; özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.