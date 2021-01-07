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SON DAKİKA HABER | 'den duyuruldu! uygulaması ile ilgili yeni karar yayımlandı

ile ilgili son dakika haber 'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle 'Uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz' hükmü yürürlükten kaldırıldı. Peki, bu hükmün kaldırılması, uygulamada yeni bir değişikliğe nedne olacak mı? İşte son dakika gelen haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:06 Son Güncelleme: 7.1.2021 14:06 ABONE OL
SON DAKİKA HABER | Resmi Gazete'den duyuruldu! Uzaktan eğitim uygulaması ile ilgili yeni karar yayımlandı

Son dakika haber: 'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre yönetmeliğinin 33'üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi olan 'Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz' yürürlükten kaldırıldı. Benzer şekilde 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile de 'Uzaktan öğretim notla değerlendirilmez' ifadesi de yürürlükten kaldırılmıştı.



Yönetmelik değişikliklerinin yeni bir duruma yol açmayacağı, söz konusu değişikliğin, mevcut durumu tamamlayan bir mevzuat düzenlemesi olduğu belirtildi.

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SON DAKİKA HABER | Resmi Gazete'den duyuruldu! Uzaktan eğitim uygulaması ile ilgili yeni karar yayımlandı
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