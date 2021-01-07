Üniversite sınavı tarihi belli oldu mu? 2021 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2021 YKS tarihi

ÖSYM tarafından uygulanan v üç oturum halinde gerçekleştirilen üniversite sınav tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu sene 12.sınıfların ve mezunların katılım gösterebileceği sınav 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerine yapılmıştı. Öte yandan üniversite sınavı konuları hakkında da açıklama gelmişti. Peki; 2021 YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihi ne zaman? İşte üniversite sınavı tarihleri ve detayları!
2021 YKS sınav tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
Konu ile ilgili diğer detaylar ise şu şekilde;
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS'nin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında sınav 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. Öte yandan sınavda sorulacak olan konular ile ilgili açıklama yapıldı.
YKS KONULARI HAKKINDA AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."