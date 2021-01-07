Üniversite sınavı tarihi belli oldu mu? 2021 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2021 YKS tarihi

ÖSYM tarafından uygulanan v üç oturum halinde gerçekleştirilen üniversite sınav tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu sene 12.sınıfların ve mezunların katılım gösterebileceği sınav 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerine yapılmıştı. Öte yandan üniversite sınavı konuları hakkında da açıklama gelmişti. Peki; 2021 YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihi ne zaman? İşte üniversite sınavı tarihleri ve detayları!

2021 YKS NE ZAMAN?

2021 YKS sınav tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Konu ile ilgili diğer detaylar ise şu şekilde;