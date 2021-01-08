ALES ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM ile ALES/2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ALES sınav tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Akademik personel olabilmenin hayalini kuran bireyler ile yüksek lisans eğitimi için gerekli puanı almak isteyen on binlerce aday ALES 2 sınavı büyük önem taşıyor. Başvurularını Ekim ayında tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nın (ALES) 2 sınav tarihine odaklanmış durumda. Peki ALES ne zaman? ÖSYM ile ALES/2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Eğitim hayatına devam eden öğrenciler ALES/2 sınavını heyecanla bekliyor. Gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. ÖSYM'den henüz ALES sınav tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi…
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması şöyle;
"Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Henüz sınavın yeni tarihleri belli olmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz...
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;
2020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.
6 Aralık 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.
Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.