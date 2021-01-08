Hayat boyu öğrenmede yüz yüze eğitim 11 Ocak’ta

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim 11 Ocak'ta başlatılacak. Buna göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurslarda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlere dikkat edilecek. 20 Kasım'da kapatılan kurslardan eksik kalan saatler yüz yüze eğitimle tamamlanacak. Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesinin alan derslerine uzaktan eğitimle devam edilecek. Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları, MEB tarafından yapılacak açıklamaya kadar açılmayacak.