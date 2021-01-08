Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 22 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili öncesi öğrencilere dijital karne verilip verilmeyeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İlk dönemin son günlerine gelinirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda liselerde karne basımı ve dağıtımı yapılmayacağı bildirildi. Peki; karneler verilecek mi? İlkokul, ortaokul ve lise birinci dönem karneler dağıtılacak mı?

KARNELER VERİLECEK Mİ?

Bakan Selçuk, 22 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili öncesi öğrencilere dijital karne verilip verilmeyeceği sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.''