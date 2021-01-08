KYK memur alımı başvuru şartları neler? GSB KYK personel alımı başvuru ekranı ile gerekli belgeler!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; KYK 500 yurt yönetim personeli alımı yapılacak. Başvurular 4 Ocak tarihinde başlamış olup 20 Ocak tarihinde son bulacak. Adaylar kurumun resmi sitesi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu"nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar. Peki; KYK personel alımı şartları ve gerekli belgeler neler? KYK memur alımı başvuru ekranı!

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI/GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar.

Başvuru için gerekli belgeler sisteme yüklenmesi gerekiyor. Ardından 'başvuruyu onayla' butonuna tıklanması gerekiyor. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.