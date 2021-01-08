KYK memur alımı başvuru şartları neler? GSB KYK personel alımı başvuru ekranı ile gerekli belgeler!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; KYK 500 yurt yönetim personeli alımı yapılacak. Başvurular 4 Ocak tarihinde başlamış olup 20 Ocak tarihinde son bulacak. Adaylar kurumun resmi sitesi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu"nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar. Peki; KYK personel alımı şartları ve gerekli belgeler neler? KYK memur alımı başvuru ekranı!
Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar.
Başvuru için gerekli belgeler sisteme yüklenmesi gerekiyor. Ardından 'başvuruyu onayla' butonuna tıklanması gerekiyor. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.
KYK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
KYK memur alımı başvuruları 04 Ocak 2021 (10:00) tarihinde başladı ve 20 Ocak 2021 (17:00)'e kadar devam edecek.
Adaylar işlemlerini basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.
Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra "Başvuruyu Onayla" butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.
basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi),