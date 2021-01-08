Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir ve ne anlama geliyor? Hayat Boyu Öğrenme Kurumları'nda yüz yüze eğitim ne zaman?

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI NELERDİR?

Geçmişte halk eğitimi, yetişkin eğitimi veya yaygın eğitim gibi adlarla yer alan ve faaliyet yapan kurumlar bugün için hayatın her alanını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Nitekim 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü adı kaldırılarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür.

Buna uygun olarak, 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 3 üncü maddesinin (ç) bendine göre "e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak" görevi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve 335 mesleki eğitim merkezi de bu Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.

Bu nedenle Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hazırlanarak 11.04.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelikte başlıca aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

1. Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği yerine Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hazırlanmıştır. Yeni Yönetmelikte "yaygın eğitim kurumları" ifadesi yerine Genel Müdürlüğümüzün de adını taşıyan "hayat boyu öğrenme kurumları" ifadesi kullanılmıştır.

2. Eski Yönetmelik sadece halk eğitimi merkezlerini kapsamaktaydı. Yeni Yönetmelik, halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.