11 Ocak’ta okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci, akıllarda tek soru!

Okullarla ilgili yaşanan tüm gelişmeler milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitime geçen öğrenciler okullarına kavuşacakları gün için geri sayıma devam ederken "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin yanıt için de araştırmalarını sıklıkla gerçekleştiriyor. Peki, Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek, 11 Ocak'ta okullar açılacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtı…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? GÖZLER BU SORUNUN YANITINDA!

Bakan Ziya Selçuk'tan gelen son dakika açıklamasında "Yapılan değerlendirme neticesinde hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı…