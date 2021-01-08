11 Ocak’ta okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci, akıllarda tek soru!

Okullarla ilgili yaşanan tüm gelişmeler milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitime geçen öğrenciler okullarına kavuşacakları gün için geri sayıma devam ederken "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin yanıt için de araştırmalarını sıklıkla gerçekleştiriyor. Peki, Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek, 11 Ocak'ta okullar açılacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtı…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? GÖZLER BU SORUNUN YANITINDA!
Bakan Ziya Selçuk'tan gelen son dakika açıklamasında "Yapılan değerlendirme neticesinde hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı…
OKULLAR 11 OCAK'TA AÇILACAK MI?
Ancak bu açıklamada geçen "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları" ilkokul, ortaokul, lise veya üniversiteleri kapsamamaktadır. Geçmişte halk eğitimi, yetişkin eğitimi veya yaygın eğitim gibi adlarla yer alan ve faaliyet yapan kurumlar bugün için hayatın her alanını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Nitekim 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü adı kaldırılarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür...
Hayat Boyu Öğrenme Kurumları hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız
**Bu nedenle okulların 11 Ocak tarihinde yüz yüze eğitime geçeceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yüzyüze eğitime geçişle ilgili son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelen açıklama şöyle;
"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. sözlerinden satırbaşları şöyle:
UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK
Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.15 tatil uzatıldı! Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman 21 günlük tatile girecek?
Bu açıklamalara bakıldığında okulların ikinci dönem öncesinde açılması söz konusu değilken salgının seyrine göre ilkokul ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçiş kararının açıklanması bekleniyor. Henüz net bir tarih ise verilmedi...Bakan Selçuk'tan son dakika haberi: "Yüz yüze eğitime bu tarihten itibaren başlayabilirler" 2021 okullar ne zaman açılıyor?