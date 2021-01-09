Ocak ayına girmemizle birlikte AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi epey sorgulanıyor. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini tamamlamıştı. Güz dönemi ara sınavların ardından final sınav tarihleri için beklenen tarih duyuruldu. Açıköğretim Fakültesi iktisat ve İşletme güz dönemi final sınavlarının online olacağı biliniyor. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili tüm detaylar…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.