Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınavları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

sınavları ne zaman? 2021 ve sınav takvimi

Açık üniversitede eğitim gören öğrencilerin gündeminde sınav tarihleri yer alıyor. güz dönemi vize sınavlarını olan adaylar gözlerini final sınav tarihlerine çevirdi. Anadolu Üniversitesi AÖF’te eğitimlerini sürdüren öğrenciler için akademik takvimini duyurdu. Böylelikle kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar güz dönemi final sınavları hazırlıklarına hız kazandırdı. Peki ? 2021 Anadolu Üniversitesi ve sınav takvimi

Giriş Tarihi: 9.1.2021 10:38 ABONE OL
AÖF sınavları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

Ocak ayına girmemizle birlikte AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi epey sorgulanıyor. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini tamamlamıştı. Güz dönemi ara sınavların ardından final sınav tarihleri için beklenen tarih duyuruldu. Açıköğretim Fakültesi iktisat ve İşletme güz dönemi final sınavlarının online olacağı biliniyor. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili tüm detaylar…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 2021

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 -17-18 Ocak 2021- 23-24-25 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF sınavları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA