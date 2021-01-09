Bu sene Yarıyıl tatili - 15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman 21 günlük tatile girecek?

Yarıyıl tatiline günler kala milyonlarca öğrenci MEB takvimi ile tatilin başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; üç hafta sürecek olan eğitim arasının bu yıl ara tatille birleştirileceği bildirildi. Peki, MEB takvimi ile 2021 yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek, okullar ne zaman tatile giriyor? İşte tüm detaylar…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yarıyıl tatili ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.