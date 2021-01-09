Kayseri'de öğrencilerine uzaktan eğitim veren Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Ömer Ünsal (49), öğrencilerin dersi daha iyi anlaması için evini atölyeye çevirdi.

Melikgazi İlçesi'ndeki Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Ömer Ünsal, salgın döneminde öğrencileri için evini atölyeye çevirdi. Uzaktan eğitimde öğrencilerine daha fazla nasıl faydalı olurum düşüncesiyle evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Öğretmen Ömer Ünsal, motor parçalarını canlı derste söküp takarak öğrencilerine uygulamalı olarak anlattı.

ATÖLYEVİM

Öğrencilerin dersi daha iyi anlaması için okulda yapılan çalışmaları evine taşıdığını belirten Öğretmen Ömer Ünsal; " En güzel öğrenme yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Bir şey anlatılır kafada bir damla kalır, görür iki damla kalır, uygular bütün damlalar olduğu gibi kafada kalır Çocuklar uzaktan dinledikleri için derse pek ilgileri olamayabiliyor. İnternetten indirdiğimiz videolarda ise çocukların soru sorma şansları yok. Ben bu dersi anlatırken nasıl faydalı olurum diye düşündüm. Anlatmış olduğum konularla ilgili motor parçalarını eve getirip çocukların önünde söküp takarak uygulamalı olarak anlatmaya başladım. Zaten okulda da bu parçaları kendilerine söktürüp taktırırız. Öğrenciler bu uygulamadan çok memnun oldu. Daha sonra bir baktım evim atölyeye döndü. Böyle olunca da adını Atölyevim koydum" diye konuştu.