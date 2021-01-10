AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB ile 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu mu?

Ocak ayının ortalarına gelinirken Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. Zira, 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi beklenen; ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Aralık ayının sonlarında düzenlenen ve yurt dışı öğrencilerinin katıldığı AÖL 1. dönem sınavları kafa karışıklığına sebep olmuştu. Konuyla ilgili olarak MEB'den son dakika duyurusu yayınlandı. Peki, 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte ertelendi? 2021 AÖL 1 .dönem sınav tarihleri belli oldu mu? İşte, bazı bilgiler ve MEB'in açıklaması...