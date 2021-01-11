Açıköğretim AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF güz dönemi bitirme sınavı final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Geçtiğimiz gün sona eren güz dönemi sınavlarının ardından sonuçlar için bekleyişe geçen binlerce İstanbul Üniversitesi öğrencisi detayları araştırıyor. Öte yandan vize sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklandığı biliniyordu. Peki, AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi bitirme final sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin dönem sonu bitirme sınavları geçtiğimiz gün (10 Ocak) tarihinde sona ermişti. Online sistem üzerinden gerçekleştirilen sınavların ardından şimdi ise gözler kurumdan gelecek olan AUZEF final sınav sonuçları açıklamasına çevrildi…