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Açıköğretim sonuçları açıklandı mı? bitirme sınavı final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bitirme sınav sonuçları için bekleyişe geçti. 29 Kasım tarihinde sona eren vizelerin ardından Ocak ayında gerçekleşen final sınavlarının sonuçlarının da kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi bitirme final sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.1.2021 14:33 ABONE OL
Açıköğretim AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF güz dönemi bitirme sınavı final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Geçtiğimiz gün sona eren güz dönemi sınavlarının ardından sonuçlar için bekleyişe geçen binlerce İstanbul Üniversitesi öğrencisi detayları araştırıyor. Öte yandan vize sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklandığı biliniyordu. Peki, AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi bitirme final sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin dönem sonu bitirme sınavları geçtiğimiz gün (10 Ocak) tarihinde sona ermişti. Online sistem üzerinden gerçekleştirilen sınavların ardından şimdi ise gözler kurumdan gelecek olan AUZEF final sınav sonuçları açıklamasına çevrildi…

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2020 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!

DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Henüz final sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir açıklama bulunmazken öğrenciler sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek.

AUZEF'TEN SOSYAL MEDYA UYARISI!

İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi Twitter hesabından sosyal medya ve uygulamalar üzerinden çıkan soruları paylaşan kişiler hakkında bir duyuru yayımlandı. Duyuruda;

"Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir." denildi.

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Açıköğretim AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF güz dönemi bitirme sınavı final sonuçları ne zaman açıklanacak?
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