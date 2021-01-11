Açıköğretim AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF güz dönemi bitirme sınavı final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Geçtiğimiz gün sona eren güz dönemi sınavlarının ardından sonuçlar için bekleyişe geçen binlerce İstanbul Üniversitesi öğrencisi detayları araştırıyor. Öte yandan vize sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklandığı biliniyordu. Peki, AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi bitirme final sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin dönem sonu bitirme sınavları geçtiğimiz gün (10 Ocak) tarihinde sona ermişti. Online sistem üzerinden gerçekleştirilen sınavların ardından şimdi ise gözler kurumdan gelecek olan AUZEF final sınav sonuçları açıklamasına çevrildi…
DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
Henüz final sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir açıklama bulunmazken öğrenciler sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek.
AUZEF'TEN SOSYAL MEDYA UYARISI!
İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi Twitter hesabından sosyal medya ve uygulamalar üzerinden çıkan soruları paylaşan kişiler hakkında bir duyuru yayımlandı. Duyuruda;
"Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir." denildi.