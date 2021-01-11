Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SON DAKİKA duyurdu: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim kararı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Vaka sayılarındaki düşüşün ardından en çok araştırılan konular arasında yerini alan 'Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte açılacak' gibi soruların yanıtı da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un SABAH'a yaptığı açıklamalar arasında yer alıyor. Ayrıca, MEB 81 ile gönderdiği yüz yüze eğitim ile ilgili son yazıda belli kategorilerdeki okullar için yüz yüze eğitim kararı aldı. İşte, eğitimde yaşanan sıcak gelişme ve Selçuk'un açıklamaları...

YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARINI BU TAKVİME GÖRE AÇIKLIYORUZ

"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. sözlerinden satırbaşları şöyle:

UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK

Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.