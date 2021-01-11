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Okullarda üç haftalık yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? Gözler MEB takviminde!

Uzaktan eğitim süreci devam ederken bir taraftan da Ocak ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde milyonlarca öğrenci 15 tatil (yarıyıl tatili) olarak bilinen ancak bu sene 21 gün uygulanacak üç haftalık tatil için bekleyişe geçti. 2021 Sömestr ile ilgili olarak gelen son açıklamasında bu konun detaylarına değinilmiş ve ilk dönemin sona ereceği tarih belirlenmişti. Peki, Okullarda üç haftalık yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? İşte konuya dair detaylar…

Giriş Tarihi: 11.1.2021 09:07 ABONE OL
Okullarda üç haftalık yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlıyor? Gözler MEB takviminde!

İlkokul, ortaokul ve liselerin ilk dönemin sona erdiği tarihte her yıl 15 tatil süreci başlarken bu sene 2021 yarıyıl tatilinin üç hafta süreceği ifade edilmişti. Bu kapsamda 21 gün sürecek olan eğitim arasına günler kala binlerce öğrenci MEB takviminde yer alan detayları merak ediyor. Bu kapsamda yapılan açıklamada Ocak ayının sonu işaret edilmiş ve yarıyıl tatilinin uzatıldığı ifade edilmişti…

2021 ÜÇ HAFTALIK YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonu dahil olmak üzere 24 gün sürecek olan yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlarken ilkokul ortaokul ve liseler için bu tarihle beraber ilk dönem sona erecek. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle bu sene öğrenciler karnelerini okullarda alamayacak…

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

Bu sene Yarıyıl tatili - 15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman 21 günlük tatile girecek?

2021 MEB TAKVİMİ

  • Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2021
  • Yarıyı tatili başlangıcı: 25 Ocak 2021
  • İkinci dönem başlangıcı: 15 Şubat 2021

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

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Okullarda üç haftalık yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlıyor? Gözler MEB takviminde!
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