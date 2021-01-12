Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Fırat Üniversitesi’nden 8 öğrenci TÜBİTAK desteği kazandı

’nden 8 öğrenci TÜBİTAK desteği kazandı

TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan “TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)” kapsamında ’nden 8 öğrenci desteklenmeye hak kazandı.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 12.1.2021 13:22 ABONE OL
Fırat Üniversitesi’nden 8 öğrenci TÜBİTAK desteği kazandı

145 farklı üniversiteden 1359 farklı projede yer almak üzere bin 500 lisans öğrencisinin desteklendiği programda öğrenciler, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan projelerin yanı sıra, diğer üniversite, enstitü ve özel şirketlerin bünyesindeki projelerde de görev alacaklar.

Önümüzdeki dönemlerde Fırat Üniversitesi bünyesinde desteklenen projeleri arttıracaklarına dikkat çeken Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Sektör firmalarının Ar-Ge merkezleriyle koordineli olarak yürütülecek programlar ile Üniversite olarak ülkemize Ar-Ge tecrübesi kazanmış lisans mezunları kazandıracağız. Bu sayede Fırat Üniversitesi'nde üretilen bilgi ve tecrübeler, ülkemizin sanayisine aktarılacaktır." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fırat Üniversitesi’nden 8 öğrenci TÜBİTAK desteği kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA