Fırat Üniversitesi’nden 8 öğrenci TÜBİTAK desteği kazandı

145 farklı üniversiteden 1359 farklı projede yer almak üzere bin 500 lisans öğrencisinin desteklendiği programda öğrenciler, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan projelerin yanı sıra, diğer üniversite, enstitü ve özel şirketlerin bünyesindeki projelerde de görev alacaklar.

Önümüzdeki dönemlerde Fırat Üniversitesi bünyesinde desteklenen projeleri arttıracaklarına dikkat çeken Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Sektör firmalarının Ar-Ge merkezleriyle koordineli olarak yürütülecek programlar ile Üniversite olarak ülkemize Ar-Ge tecrübesi kazanmış lisans mezunları kazandıracağız. Bu sayede Fırat Üniversitesi'nde üretilen bilgi ve tecrübeler, ülkemizin sanayisine aktarılacaktır." dedi.