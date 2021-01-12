Üniversitelerin açılış tarihi son günlerde epey araştırılıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri kampüslerde eğitim görebilmenin heyecanıyla son gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun bir süredir uzaktan eğitim ile sürece devam eden üniversiteler için yüz yüze eğitim kararı bekleniyor. Bilindiği üzere üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili en son kararı YÖK verecek. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, açıklama geldi mi? 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı?
Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmeyi bekleyen milyonlarca öğrenci son gelişmeleri merak ediyor. Aşı çalışmalarının başlamasıyla birlikte üniversitelerdeki son durumun şekillenmesi ve son kararın YÖK tarafından verilmesi bekleniyor. Konuya yönelik şu an net bir bilgi bulunmuyor. Detaylar şöyle;
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi için bilim kurulundan alınacak olan görüşler kabinede değerlendirilecek. Bu değerlendirmelerin ardından ise üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklama gerçekleşecek.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, bütün öğretim üyelerinin, akademik ve idari personelin de bu süreçte aşılanması, kademelendirme içinde yer alma konusunda talebi olduğunu anımsatarak, "Bunu da bakanlığımız değerlendirecektir.
Her üniversitenin fakültesine göre kendi teknik altyapısına göre sistem değişiyor. İkinci dönem içinde her fakülte her üniversite kendi teknik alt yapısı kapasitesinde değerlendirme yapmaları gerekiyor. Bunu da yine 15 Şubat'tan sonra ikinci dönem başlayacağı zaman değerlendirmek gerekiyor. Yine üniversitelerde uzaktan eğitime geçebilirler, yüz yüze eğitime geçebilirler, kısmi olarak yüz yüze eğitime geçebilirler. Süreyi biraz uzatarak yaz döneminde de eğitime devam edebilirler.
Yeter ki risk azalsın. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız da okullarını çok özlediler. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Şu önümüzdeki 1-1,5 ayı bir görelim. Aşılama nasıl gidiyor bunu görelim ona göre karar verelim. Her üniversite kendi imkanları kendi eğitim koşulları kendi fakültesinin gerekleri doğrultusunda uzaktan eğitime ya da yüz yüze eğitime karar verecektir" ifadelerini kullandı.
YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı göndermişti.
İşte gönderilen o yazı " Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır" açıklaması yer aldı.