9 yaşında ilk kitabını yazdı

Batman'da9 yaşındaki Muhammed Semi Algaç, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Evde kaldığı süre boyunca kitap okuma alışkanlığı edinen Algaç, 1 ve 2'nci sınıflar için 'Sağlıklı Yiyecekler' adlı ilk kitabını yazdı. 3'üncü sınıfa gittiğini belirten Muhammed Semi Algaç, "Pandemi boyunca evde kaldığım sürece çok kitap okuyordum, bir kitap yazmaya karar verdim. Çalışma masasının başına geçip kitap yazdım. Kitabımın konusu sağlıklı yiyecekler üzerine. Pandemi sürecinde sağlıklı beslenmek gerekiyor. İkinci kitabımı da yazacağım. İlk çıkardığım Sağlıklı Yiyecekler kitabımı vali amcaya vermek istiyorum" dedi.