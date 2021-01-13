Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? MEB ile ertelenen 2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

Açık Lise aracılığıyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler, ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi beklenen; ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağı önemli bir konu durumunda. Konuya yönelik MEB'den yeni bir açıklama geldi. Peki, 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖL sınav tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, bazı bilgiler ve MEB'in AÖL sınavları açıklaması...