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Açık Lise belli oldu mu? MEB ile ertelenen 2021 ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

Ertelenen Açık Lise 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Bilindiği gibi, 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan AÖL 1. dönem sınavları, koronavirüs önlemleri nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmişti. Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler, 2021 hakkında araştırmalarını arttırdı. MEB'den Açık Lise AÖL 1. dönem sınavları hakkında yeni bir açıklama geldi. Peki, Açıköğretim Lisesi 1. dönem ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 16:13 Son Güncelleme: 13.1.2021 16:15 ABONE OL
Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? MEB ile ertelenen 2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

Açık Lise aracılığıyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler, ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi beklenen; ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağı önemli bir konu durumunda. Konuya yönelik MEB'den yeni bir açıklama geldi. Peki, 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖL sınav tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, bazı bilgiler ve MEB'in AÖL sınavları açıklaması...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi.

AÖL'den yapılan açıklamaya göre resmi kaynaklar haricinde bilgi belge paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. AÖL sınavlarının tarihleri resmi site üzerinden duyurulacak.

SINAVA KİMLER GİRECEK?

Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder.

Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.

Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler online sınava katılamayacaklardır.

Sınav ücreti, AÖK kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dâhilinde olacaktır. Adaylar ayrıca bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir.

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Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? MEB ile ertelenen 2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?
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