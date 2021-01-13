AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? MEB ile 2021 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, Açık Lise'de okuyan on binlerce öğrenci de AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi, 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi beklenen; ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağı önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, Aralık ayının sonlarında düzenlenen ve yurt dışı öğrencilerinin katıldığı AÖL 1. dönem sınavları kafa karışıklığına neden olmuştu. Konuyla ilgili olarak MEB'den yeni bir açıklama geldi. Peki, 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 1. AÖL 1 .dönem sınav tarihi belli oldu mu? İşte, bazı bilgiler ve MEB'in açıklaması...