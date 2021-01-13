AÖF sınavları ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF sınavları ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılıyor. Açıktan üniversite bitirmenin hayalini kuran adaylar kayıt yenilemelerin ardından final sınavlarına girecek. Güz dönemi ara sınavların ardından final sınav tarihleri için beklenen tarih duyuruldu. Açıköğretim Fakültesi iktisat ve İşletme güz dönemi final sınavlarının online olacağı biliniyor. Peki AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi
AÖF sınav tarihleri son günlerde açık üniversite öğrencilerinin yoğun gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvime göre; güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.
Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."
Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 -17-18 Ocak 2021- 23-24-25 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021