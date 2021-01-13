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sınavları ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve sınav takvimi

Açık üniversitede eğitim gören binlerce öğrenci sınav tarihlerini merak ediyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan adaylar kayıt ve ders seçimi işlemlerinin ardından açık öğretim final sınavlarına girecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarının pandemi süreci sebebiyle online olarak yapılacağı açıklanmıştı. Ocak ayında gerçekleşeceği 2020-2021 takvimi üzerinden duyurulmuştu. Peki ? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 ve sınav takvimi

Giriş Tarihi: 13.1.2021 10:37 Son Güncelleme: 13.1.2021 10:37 ABONE OL
AÖF sınavları ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF sınavları ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılıyor. Açıktan üniversite bitirmenin hayalini kuran adaylar kayıt yenilemelerin ardından final sınavlarına girecek. Güz dönemi ara sınavların ardından final sınav tarihleri için beklenen tarih duyuruldu. Açıköğretim Fakültesi iktisat ve İşletme güz dönemi final sınavlarının online olacağı biliniyor. Peki AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınav tarihleri son günlerde açık üniversite öğrencilerinin yoğun gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvime göre; güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 -17-18 Ocak 2021- 23-24-25 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

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AÖF sınavları ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav tarihleri ve sınav takvimi
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