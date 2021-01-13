e-Okul giriş ekranı bugün de sabah saatlerinden itibaren yarıyıl tatiline günler kala milyonlarca öğrencinin gündemine geldi. MEB tarafından 2005 senesinde geliştirilen bu sistem sayesinde yıllardır öğrenciler eğitim hayatlarına dair tüm detaylara kolaylıkla ulaşırken dönem sonlarına ise karne notlarını görebiliyor. e-Okul öğrenci girişi için kişinin öğrenci numarası ve TC kimlik numarası gerekiyor. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı ile karne notu sorgulama işleminin detayları…

E-OKUL GİRİŞ İLE 1. DÖNEM KARNE NOTLARI BELLİ OLDU MU?

Bakan Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı son açıklamada; İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden verileceğini ifade ederken koronavirüs salgını nedeniyle bu sene öğrenciler karnelerine dijital olarak görüntüleyecek…