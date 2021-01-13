e-Okul giriş ekranı bugün de sabah saatlerinden itibaren yarıyıl tatiline günler kala milyonlarca öğrencinin gündemine geldi. MEB tarafından 2005 senesinde geliştirilen bu sistem sayesinde yıllardır öğrenciler eğitim hayatlarına dair tüm detaylara kolaylıkla ulaşırken dönem sonlarına ise karne notlarını görebiliyor. e-Okul öğrenci girişi için kişinin öğrenci numarası ve TC kimlik numarası gerekiyor. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı ile karne notu sorgulama işleminin detayları…
E-OKUL GİRİŞ İLE 1. DÖNEM KARNE NOTLARI BELLİ OLDU MU?
Bakan Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı son açıklamada; İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden verileceğini ifade ederken koronavirüs salgını nedeniyle bu sene öğrenciler karnelerine dijital olarak görüntüleyecek…
Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.
E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
(E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için yukarıda yer alan link üzerinden kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.)
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.