Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci ve öğretmen girişi! e-Okul öğrenci girişi ile 1. dönem elektronik karne sorgulama!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki binlerce öğrencinin eğitim hayatındaki tüm bilgileri barındırırken sınav sonuçları, karne notları ve devamsızlık sorgulama işlemleri en çok araştırılan konular olarak öne çıkıyor. Dönemin sonuna gelinmesiyle uzaktan eğitim sürecindeki öğrenciler e-Okul öğrenci girişi ile karne sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte e okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve tüm detaylar…

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE ELEKTRONİK KARNE SORGULAMA!

Eğitim hayatınız ile ilgili tüm bilgilere ulaşabileceğiniz ve işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz sisteme aşağıda veya haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte e okul VBS öğrenci giriş ekranı…

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ